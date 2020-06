Letizia di Spagna look moderno e fresco, sembra più giovane accanto alle figlie

Letizia di Spagna continua a dettare moda, ogni volta che appare in pubblico. E a quanto pare anche le sue figlie sono sulla buona strada per diventare delle vere e proprie icone di stile: come potrebbe essere altrimenti, con il buon esempio della loro mamma? Nell'ultima occasione pubblica, sia Letizia che le Principesse Leonor e Sofia hanno incantato i presenti. Accanto alle due ragazzine, anche la Regina sembra ringiovanire.