Letizia di Spagna elegante in blu. E Leonor e Sofia risplendono

Letizia di Spagna riesce sempre a sorprenderci con i suoi look incantevoli, azzeccando l'outfit giusto per ogni occasione. Anche stavolta, nel presenziare ad una cerimonia formale per omaggiare le vittime dell'emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando, ha saputo scegliere l'abito perfetto. Al suo fianco anche il marito, Re Felipe VI, e le figliolette Leonor e Sofia: l'intera Famiglia Reale ha preso parte ad un evento molto sentito dai cittadini spagnoli. Proprio le due Principesse hanno rubato la scena alla mamma, bellissime ed eleganti come sempre.