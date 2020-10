Letizia di Spagna bellissima in fucsia per il ritorno a Oviedo

Re Felipe VI e Letizia di Spagna sono pronti per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: nelle prossime ore si terrà la cerimonia dei Premi Principessa delle Asturie, un riconoscimento che porta l'intera Famiglia Reale a Oviedo, splendida cittadina del nord del Paese. Si tratta anche del luogo in cui la Ortiz è nata, ed è per questo che la Regina consorte è particolarmente legata a questo impegno reale. In attesa della premiazione, Letizia, Felipe e le figlie Leonor e Sofia hanno già partecipato ad alcuni eventi nelle Asturie.