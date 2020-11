Leonor di Spagna, un anno di stile della futura Regina

Sempre elegante e sempre più coinvolta nella vita della Famiglia Reale: la Principessa Leonor compie 15 anni (è nata il 31 ottobre 2005) e negli ultimi mesi - in particolare - ha dato prova di lavorare molto per prepararsi ai futuri impegni. Infatti la primogenita di Re Felipe VI è l’erede al trono di Spagna. Il suo stile è sempre composto ed elegante, come dimostra anche il look scelto per l’inaugurazione in Parlamento della XIV legislatura della democrazia spagnola a febbraio 2020.