Kate torna in pubblico con William, ma l’abito è un errore

Kate Middleton e suo marito, il Principe William, hanno partecipato ad un appuntamento davvero speciale, in occasione del 72esimo anniversario del NHS, il servizio sanitario inglese. La coppia reale ha trascorso il pomeriggio in compagnia di medici e infermieri, bevendo un tè all'aperto per godere del calore di una splendida giornata estiva. La vita pubblica di Kate e William sta tornando pian piano alla normalità, e questo è stato uno dei primi impegni che li ha visti insieme, felici e sorridenti, dopo tante settimane lontani dai cittadini.