Kate Middleton in tour per i bambini

Kate Middleton è impegnata in un tour di 24 ore durante il quale farà diverse tappe attraverso l'Inghilterra. Lo scopo è quello di promuovere il progetto per la salute e la felicità dei bambini. La Duchessa di Cambridge ha ripreso a pieno regime il lavoro per la Monarchia dando inizio al "new royal order". E nessuno rimpiange Meghan Markle