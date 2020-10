Kate Middleton sfoggia un look total red e risplende accanto a William

Splendida e radiosa come sempre, Kate Middleton ha sfoggiato un look davvero eccezionale in occasione dell'apertura della mostra Hold Still, un evento al quale tiene in maniera speciale. È un tripudio di colore in un freddo pomeriggio d'autunno, con il suo incantevole outfit total red che brilla ai deboli raggi del sole: la Duchessa di Cambridge si conferma nuovamente regina di stile, e lascia tutti sorpresi con la sua innata eleganza.