Kate Middleton: l’abito a fiori viola è un incanto

In occasione della Children's Hospice Week, Kate Middleton ha trascorso una giornata speciale con i giovanissimi pazienti di The Nook, una delle strutture al network Each Hospices, di cui la Duchessa di Cambridge è patrona dal 2012. Per questo impegno ufficiale, la moglie di William ha indossato un abito a fiori con il viola come cromia dominante. Semplice e raggiante, ha incantato tutti.