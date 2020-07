Kate Middleton torna in pubblico e si rimette a nuovo

Kate Middleton ha iniziato timidamente a riprendere le sue attività non più dalla sua casa nel Norfolk. La Duchessa di Cambridge ha quindi incontrato un gruppo di genitori per illustrare il nuovo progetto della BBC dedicato a loro. La moglie di William è apparsa in splendida forma e con la capigliatura rinnovata, oltre che con un abito da quasi 2mila euro. Le foto dell'evento sono state pubblicate sul profilo Twitter ufficiale