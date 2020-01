Kate Middleton splendente in rosso con William al Summit

È ancora una volta Kate Middleton l'indiscussa regina di stile di questi mesi. La Duchessa di Cambridge riesce ad essere perfetta in ogni occasione, come ci ha ormai dimostrato un'infinità di volte. E a quanto pare il recente "divorzio" di Meghan Markle e Harry dalla Famiglia Reale non l'ha turbata troppo. Questa sera è stata infatti la perfetta padrona di casa nell'importante summit dedicato agli investimenti tra Gran Bretagna e Africa, che si è tenuto a Buckingham Palace. Incantevole come al solito, è stata lei la star della scena.