Kate Middleton radiosa a Norfolk: la Duchessa conquista tutti

È stata un'apparizione a sorpresa quella dei Duchi di Cambridge , che hanno deciso di partecipare alla consueta messa di inizio anno nella chiesa di Saint Mary Magdalene a Norfolk. La presenza di William e Kate non era scontata, anzi: in tanti pensavano che se ne sarebbero stati per un po' lontani dalla famiglia reale. Invece, eccoli di nuovo insieme. E con il suo look e il suo sorriso, Kate ha conquistato proprio tutti.