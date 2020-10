Kate Middleton, fuga segreta al museo

Kate Middleton è un'assidua frequentatrice di musei, naturalmente per conto della Monarchia. Anche se avendo studiato storia dell'arte, è particolarmente sensibile ai luoghi che custodiscono la cultura. Ai suoi figli cerca quindi di trasmettere la stessa passione. Così non ha esitato a uscire in segreto da Kensington Palace per portare i suoi figli più grandi, George e Charlotte, all'Imperial War Museum. Ma i musei sono anche i luoghi in cui la Duchessa di Cambridge sfoggia look strepitosi, osando perfino andare contro il dress code