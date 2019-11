Kate Middleton: un pomeriggio con i bambini malati per l’inaugurazione del Nook Children’s Hospice

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo il Remembrance Day. In qualità di Royal Patron degli East Anglia's Children's Hospices (EACH), la Duchessa di Cambridge ha presenziato all'inaugurazione del Nook Children's Hospice di Framingham Earl.