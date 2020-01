Kate Middleton, compleanno triste

Kate Middleton ha trascorso in suo 38esimo compleanno in mestizia. Certo nessuno poteva immaginare che Harry e Meghan Markle si separassero in questo modo dalla Famiglia Reale. Un semplice post su Instagram per dire che non facevano più parte della Monarchia. I Duchi del Sussex non hanno rispettato gli ordini della Regina e questo è apparso a tutti un vero e proprio affronto a Elisabetta