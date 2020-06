Ivanka Trump, gli auguri al papà Donald. Melania sceglie il silenzio

Questo è un giorno speciale, per Donald Trump: il 14 giugno 2020 festeggia il suo 74esimo compleanno, ma non rinuncia agli impegni ufficiali. Proprio in queste settimane riparte il suo impegno politico nella campagna elettorale per concorrere con un secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, e questo weekend è stato occupato anche nella celebrazione del Flag Day, la ricorrenza in cui si festeggia la bandiera americana. Ma nessuno si è dimenticato del suo compleanno: in primis Ivanka Trump, la figlia, che ha spedito i suoi auguri via social.