7 motivi per cui avere una sorella più grande è bellissimo: 1. È la tua prima amica

Una sorella più grande è un punto di riferimento, ma prima di tutto è la tua prima amica, compagna di giochi e di avventure. Ti insegnerà come porti con gli altri, a difenderti e a socializzare, anche se spesso ti comanda a bacchetta.Il rapporto tra sorelle è uno dei più importanti e influenza molto la crescita personale, in particolare il modo in cui ci relazioniamo con l'altro. Ovviamente non tutti i legami di questo tipo sono uguali, perché influenzati da tanti fattori, in particolaree dal carattere di ognuno, ma sicuramente dureranno per tutta la vita.