I 10 film horror più terrorizzanti di sempre

Assassini spietati, serial killer assetati di sangue, presenze demoniache, entità paranormali in grado di far impazzire: 10 film horror indimenticabili che ci hanno tolto il sonno per anni. Dal capostipite Norman Bates in Psycho, capolavoro horror di Alfred Hitchcock del 1960 fino alla capellona e terrorizzante Samara che esce dal televisore in The Ring, passando per Michael Myers di Halloween, Jason di Venerdì 13 e Freddy Krueger di Nightmare, rappresentanti dello slasher movie anni ‘80. Senza dimenticare il filone demoniaco dell’Esorcista, Poltergeist e Amityville Horror. E nemmeno il posseduto Jack Nicholson in Shining. Il suo “Wendiiiiii” riecheggia ancora nelle orecchie di milioni di telespettatori. Siete pronti a rivederli tutti? La nostra classifica, in ordine cronologico di uscita al cinema