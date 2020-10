Eloisa Fontes, dalle passerelle alle bidonvilles

Una favola di Cenerentola, al contrario, quella di Eloisa Fontes, bellissima ragazza brasiliana diventata improvvisamente famosa come modella a soli 18 anni, all’inizio della seconda decade dei 2000, e passata in pochi anni dalle passerelle dei più importanti stilisti alle strade di una delle favelas più pericolose di Rio De Janeiro, Morro do Cantagalo.