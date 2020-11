Melania, Ivanka, Tiffany, Hope, Kayleigh, Kellyanne, Amy: tutte le donne vicine a Trump

Non solo donne di famiglia, ma anche collaboratrici e personaggi di spicco della politica. Le donne vicine a Donald Trump sono numerose. A partire dalla moglie, la terza, la bellissima ed elegante Melania Trump. Nata nel 1970 in Slovenia, la First Lady ha nel curriculum un passato da modella, collaborando con le più famose case di moda e lavorando con tra i migliori fotografi al mondo.