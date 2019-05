Elisabetta II, ecco cosa mangia

La Regina Elisabetta II è la sovrana più longeva della Gran Bretagna. Nata il 21 aprile 1926, nonostante l'età avanzata fino a ora ha sempre assolto i suoi doveri. Solo durante le vacanze di Natale una brutta influenza l'ha costretta a ritirarsi per un breve periodo dalla vita pubblica, mettendo subito in allarme i suoi sudditi. Ma la Sovrana si è ripresa velocemente e ha messo fine a ogni preoccupazione. Il segreto di tanta salute e longevità? Di sicuro, oltre a un buon corredo genetico, molto fa l'alimentazione. Anche se la dieta di Elisabetta è a tratti bizzarra e non sembra essere tra quelle consigliate dagli esperti. Pare che Elisabetta non si tira mai indietro di fronte a un buon banchetto. L'importante è che i cibi serviti siano tutti di alta qualità