Charlene di Monaco stravolge il suo look: nuovo taglio per la Principessa

Charlene di Monaco ha deciso di cambiare look, con un taglio sorprendente. La sua nuova pettinatura non poteva certo passare inosservata: la Principessa, che ha sempre amato i capelli corti, questa volta ha azzardato un'acconciatura davvero speciale e assolutamente inedita. Lo ha fatto a pochi giorni dal Natale, quindi ha approfittato di un appuntamento tradizionale per presentarsi in pubblico con un aspetto totalmente nuovo.