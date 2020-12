Chi sono e cosa fanno i caregivers

Si chiamano caregivers e nonostante il termine sia di origine anglossassone è entrato ormai nell'uso comune, anche in Italia, per indicare le persone che si prendono cura dei familiari o dei congiunti malati o disabili. La parola, tradotta, vuol dire proprio "colui che si prende cura" e anche nel nostro Paese ce ne sono tantissimi. Vediamo chi sono, cosa fanno e come è regolato questo impegno.