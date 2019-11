Cancella la parola “ormai” da ogni tuo discorso

"Ormai" un avverbio di cui si fa fin troppo utilizzo e che, sulla vita di chi lo pronuncia, pesa come un macigno. Un avverbio che toglie lucentezza alle giornate, rubando quel sogno di un possibile cambiamento e di una vita più appagante. Impara a non dire più "ormai", non è mai troppo tardi per lottare per i propri desideri.