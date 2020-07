Beatrice di York, il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi

Il matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi è avvenuto in gran segreto il 17 luglio 2020. Alla cerimonia erano presenti la Regina Elisabetta e il Principe Filippo. La Sovrana è particolarmente raggiante per la nipote cui ha permesso di indossare un suo vestito come abito da sposa