Avere un “piano B” ti salva la vita

Danza del ventre, giardinaggio, yoga... quali sono le sue tue passioni? Cosa ti sarebbe piaciuto fare se non avessi intrapreso il tuo lavoro attuale? Non dovresti mai abbandonare il tuo "piano B": i tuoi hobby, le tue passioni, sono una linfa di energia e positività per la tua salute mentale.