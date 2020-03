Abito e accessori “fanno il monaco”. E tu, chi sei realmente?

Dicono che l’abito non faccia il monaco, vero o no una cosa è certa: attraverso le scelte di abbigliamento di una donna, si possono capire molte cose di lei. Dai colori agli accessori, passando poi per le scelte stilistiche: un outfit può raccontare umore, stati d’animo e perfino i tratti della personalità. E voi chi siete realmente?