Gap year: un anno lontana da tutti può renderti migliore

Se da qualche tempo ciò che vivi ti sta stretto, se il tuo lavoro ti sembra una costrizione o se terminati gli studi ti sembra di vivere un momento di vuoto, forse è il momento di prendere in considerazione il Gap year. L'anno sabbatico all'estero, sempre più in voga, ti porterà lontana da tutto ciò che conosci e ti regalerà delle esperienze straordinarie, cambiandoti per sempre.