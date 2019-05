Star e droga: vite difficili

Il 26 luglio si è spenta la povera Bobbi Kristina, figlia di Whitney Houston . Il destino è stato tragico con lei, come con la sua mamma. La ragazza era stata rinvenuta priva di sensi nella vasca da bagno il 31 gennaio 2015, e da allora era in coma farmacologico. I medici avrebbero comunicato fin da subito al padre Bobby Brown che la 22enne non si sarebbe ripresa