Meghan Markle troppo magra prima del matrimonio

Mentre tutto il mondo seguiva il parto di Kate Middleton, Harry e Meghan Markle hanno presenziato alla commemorazione per il 25esimo anniversario dell'uccisione di Stephen Lawrence. La fidanzata del principe si è presentata con un abito scuro a fantasia che però non è piaciuto alla Regina Elisabetta. In primo luogo perché sbracciato e in secondo luogo perché Meghan lo ha indossato senza calze. Il look inappropriato ha sottolineato anche l'eccessiva magrezza della futura sposa. A impressionare sono le caviglie piccolissime e le scarpe troppo larghe per i piedi sottili