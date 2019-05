Aurora Ramazzotti, vacanze alle Maldive

Aurora Ramazzotti, la figlia 20enni di Michelle Hunziker ed Eros, è in vacanza alle Maldive col papà e la seconda moglie di lui, Marica Pellegrinelli. La ragazza ha deciso di deliziare i suoi numerosi follower di Instagram con una serie di scatti conturbanti. Eccola allora in bikini mentre si esibisce in un salto atletico, mostrando il lato B. In molti hanno apprezzato il fisico tonico della giovane Auri. Anche se non sono mancati i commenti velenosi. C'è chi vede della cellulite e chi rimpiange il fondoschiena di mamma Hunziker. E chi le chiede di evitare di pubblicare foto dei glutei, per non mettersi al livello di altre showgirl