Filippo compie 99 anni: gli auguri di Kate Middleton e la foto che fa tacere i pettegolezzi

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo, oltre 70 anni di matrimonio

Il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, compie 99 anni. Per celebrarlo Buckingham Palace pubblica una nuova foto con la Sovrana e Kate Middleton condivide su Twitter un messaggio di auguri.

Filippo dunque raggiunge quasi i 100 anni. Per festeggiare un compleanno così importante, il Palazzo ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme ad Elisabetta, sua moglie dal 1947. La foto è stata realizzata la scorsa settimana al Castello di Windsor dove l’augusta coppia è ritirata da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria.

Il Principe accenna un sorriso e sembra in perfetta forma. L’immagine dunque mette a tacere i pettegolezzi che si erano addensati su di lui negli ultime mesi che lo davano per spacciato e già trapassato a miglior vita. Notizie che hanno dell’incredibile, contro le quali Buckingham Palace non è nemmeno intervenuto, tanto erano prive di fondamento. In ogni caso, la foto con la Regina fa svanire ogni dubbio, nel caso fosse necessario tranquillizzare l’opinione pubblica.

Sebbene le misure di sicurezza non consento festeggiamenti pubblici, la Famiglia Reale fa sentire il suo affetto a Filippo. Così, Kate Middleton e William hanno celebrato l’augusto genetliaco con un messaggio su Twitter accompagnato da due foto che ritraggono il Principe in compagnia del Duca e della Duchessa di Cambridge.

Anche suo figlio Carlo ha omaggiato il padre, di cui ha confessato di sentire la mancanza, con gli auguri social accompagnati da una tenera foto in bianco e nero che lo ritrae da bambino su un motoscafo in compagnia di un giovane Filippo, oltre a scatti più recenti.