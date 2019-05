Figlio Meghan Markle, gli imperdonabili errori della PR e la reazione di Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle mamma: le prime foto di Baby Sussex

Mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton era in Galles.

La Duchessa di Cambridge si trovava insieme al marito in visita alla Caernarfon Coastguard Search and Rescue Helicopter Base, dove William ha ritrovato alcuni dei suoi vecchi colleghi.

Questi sono luoghi cari a Kate e Will perché hanno trascorso i primi anni di matrimonio. Complici la passeggiata in spiaggia e un po’ di nostalgia, quando Lady Middleton si è unita a un gruppo di giovani scout, si è intenerita di fronte a un bimbo piccolissimo.

La Duchessa, madre di tre figli, non ha mai nascosto il desiderio di una quarta gravidanza. La voglia del quarto bebè pare sia accresciuta dalla nascita del nipotino, Archie. Anche se ancora non l’ha incontrato, si è detta entusiasta del suo arrivo. Kate infatti adora fare la mamma e vorrebbe proprio avere tra le braccia ancora una volta un neonato. Anche perché Meghan, probabilmente, non le lascerà molto spazio come zia. Le due donne infatti hanno idee molto diverse anche per quando riguarda l’educazione dei bambini.

In realtà le due cognate hanno qualcosa in comune, a entrambe piace il nome Archie che significa coraggioso. Meghan l’ha scelto per il proprio figlio, ma Kate lo usa come soprannome del primogenito, George. Pare che ha inventarlo sia stata la madre di Lady Middleton che chiama così il nipotino. Che la Markle abbia voluto omaggiare la moglie di William, oltre che Diana un cui avo si chiamava proprio Archibal? Può essere….

Come può essere che il nome che hanno in comune i due cugini sia all’origine del tremendo errore commesso dalla PR dei Duchi del Sussex. Infatti, mentre Harry emozionato annunciava la suo figlio, sul sito della Corona è apparso il documento che riportava la dicitura: “Archie Harrison Mountbatten-Windsor è nato alle 5.26 del 6 maggio. È il primo figlio del Duca e della Duchessa di Cambridge”. I Duchi di Cambridge sono William e Kate, genitori di George, Charlotte e Louis, e zii di Archie che invece è figlio dei Duchi del Sussex, Harry e Meghan.

L’errore è stato rimosso in pochi minuti ma non è passato inosservato. E non è tutto.

La comunicazione della venuta al mondo di Baby Sussex si è rivelata un vero pasticcio, per non dire un fiasco, come l’ha definita la stampa inglese. Il danno è stato commesso dall’ufficio stampa di Harry e Meghan, coordinato da Sara Latham che aveva lavorato per Clinton. La mail con cui doveva annunciare alla stampa il travaglio di Lady Markle è partita un’ora dopo rispetto alla programmazione e si è quindi sovrapposta a quella in cui si comunicava la nascita di Archie, causando non poca confusione. La Duchessa dal carattere dispotico provvederà a licenziarla quanto prima o la perdonerà?