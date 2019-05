Fare le pulizie di casa allunga la vita: parola di scienziato

editato in: da

Sembra un paradosso, invece fare le pulizie di casa, attività che spesso provoca fastidio e svogliatezza, aiuterebbe davvero ad allungare la vita.

In effetti, è facile sentire dire ad alcune persone molto stressate che il momento delle pulizie casalinghe è, probabilmente, l’unico momento in cui ci si riesce a rilassare.

Riordinare, spolverare e rendere la abitazione fresca e splendente, è un po’ una pratica mentale, appunto un mettere a posto anche i pensieri negativi che attanagliano la mente. Questa attività leggera, infatti, ha la capacità di rilasciare endorfine e, quindi, portare benessere a chi la pratica, consnfend di scaricare le energie negative accumulate durante la giornata.

Studi condotti dall’University College of London, confermano proprio questa teoria, asserendo che una grossa fetta di popolazione in forte stato di stress e di irritabilità, grazie a soli venti minuti di esercizio aerobico o, almeno, di attività casalinghe, ha la capacità di influire positivamente sul nostro stato d’animo.

L’università della California a San Diego parla addirittura di benefici tali da contribuire alla riduzione della mortalità del 12% circa per chi pratica attività sportive leggere, fino a giungere al 39% per chi, invece, supera i 30 minuti quotidiani.

Un vero toccasana, quindi, di cui ovviamente non abusare ma regolare in base all’età. Per un anziano, una semplice abitudine, come passeggiare ogni giorno, aiuta a mantenere attivo l’organismo e migliorare il proprio stato di salute. Sicuramente resta il fatto che pulire non sia certo la passione principale di chi, per un motivo o per l’altro, è costretto ad occuparsi della casa, soprattutto perché questa resta un’attività routinaria, spesso pesante.

Però comprendere i benefici può regalare una marcia in più. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di praticare almeno per cinque giorni la settimana attività sportive in genere e di praticarle per almeno 150 minuti totali per gli adulti tra i 18 ed i 60 anni.

L’aspetto più curioso in tutto questo mix postivo, è la possibilità di riuscire a stare bene fisicamente risparmiando anche cifre spesso abbastanza sostanziose in palestra. Il risparmio é anche a livello di tempo perché tra il prepararsi, montare in auto ed andare, molte volte si spende il doppio del tempo. Prendere la scopa e pulire, é un gesto normale per le persone, senza distinzioni di sesso, perché, quindi, non lasciarsi trasportare dal momento, accendere la musica e via di esercizi.