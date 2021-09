“La famiglia reale è ossessionata dal controllo”: timori per Harry e Meghan

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

L’ossessione della famiglia reale per il controllo non è una novità. Abbiamo avuto l’occasione di scoprire la dinastia dei Windsor mediante i numerosi documentari pubblicati e, in ultimo, con la serie TV The Crown su Netflix. Dopotutto, è il controllo che ha permesso alla Regina Elisabetta di diventare la sovrana più longeva d’Inghilterra. Un record che ha richiesto uno scotto: una vita votata alla Corona. E ora la perdita di controllo su Harry e Meghan sta generando timori.

A parlare al The Sun è stato lo storico reale Edward Owens. “La famiglia reale è ossessionata dal controllo. Quando non possono controllare gli eventi, sono inevitabilmente molto ansiosi e persino timorosi”. La visita di Harry e Meghan a New York non è passata in sordina in Inghilterra. I principali tabloid – dal Mirror al DailyMail – riportano un’opinione comune: la Regina è preoccupata.

Anche l’autrice royal Angela Levin ha criticato la coppia per aver svolto degli impegni ufficiali, nonostante – almeno all’apparenza – dietro alla loro fuga dall’Inghilterra ci fosse proprio quella privacy che tanto ricercavano. “Vogliono costruire una famiglia reale alternativa e fare sparire l’altra”. Un’accusa che non potremmo definire propriamente leggera, anzi.

“Volevano lasciare la famiglia reale perché non volevano mantenere gli impegni ufficiali. Ed eccoli qui, non molto tempo dopo, a fare impegni pseudo-reali”. Secondo Angela Levin, però, dietro a questa apparizione c’è molto di più. “Harry ha ancora bisogno della sua famiglia. In realtà, loro probabilmente gli mancano. E poi è la solita vecchia storia: Harry è sempre stato geloso di William“.

Secondo la Levin, infatti, al momento il Principe vorrebbe dimostrare di essere più forte del fratello. “Evidentemente credeva di poterlo fare solo allontanandosi dall’ombra di William”. Per la Regina Elisabetta, tenere a freno Harry e Meghan è ormai impossibile. Non sono solo oltreoceano, ma ha altri programmi: deve seguire la vicenda dei figli, Carlo e Andrea, proteggere la Corona e soprattutto dispensare consigli a Kate e William.

C’è da considerare la variabile impazzita, che è Meghan Markle e il suo desiderio di correre per la Presidenza Americana. Harry, al suo fianco, la sosterrà sempre, in qualsiasi impresa. Un amore molto coraggioso, il loro, che aveva tanto fatto sognare. E che ora, purtroppo, è frutto di ansia e timori per la Regina Elisabetta e la corte inglese.