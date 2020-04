Eugenia di York festeggia l’anniversario su Instagram e segue le orme di Kate

editato in: da

Non è un periodo semplice per Eugenia di York e il marito Jack Brooskbank. La nipote della Regina Elisabetta e secondogenita del Principe Andrea, infatti, sta affrontando alcuni problemi legati alla salute di un familiare. Nonostante tutto, però, la Principessa ha voluto dedicare un momento al romanticismo, ideando un’iniziativa per risollevare il suo morale e quello di chiunque stia vivendo un periodo difficile.

Eugenia di York, cugina di William e Harry, riesce sempre a trovare un modo per farsi apprezzare. Questa volta, sfruttando i suoi canali social ufficiali, ha dato il via ad una romantica iniziativa. L’occasione è speciale: sono passati dieci anni dal fidanzamento con Jack Brooksbank.

Jack e io – ha dichiarato Eugenia di York – festeggiamo il nostro decimo anniversario oggi e siamo abbastanza fortunati da stare insieme in questo momento.

La nipote della Regina Elisabetta, però, non si è limitata a dedicare un pensiero a questo giorno speciale, ma ha anche pensato ad un modo per strappare un sorriso a chi, in questi giorni delicati, ha sofferto o sta ancora soffrendo. Per questo motivo, rivolgendosi a coloro che in questi giorni celebreranno un anniversario importante, ha chiesto a chi la segue di raccontarle, tramite messaggi e foto, la propria storia:

Se qualcuno festeggia un anniversario questa settimana, se state insieme o no a causa di questo momento difficile, se sei un lavoratore in prima linea e desideri dire alla tua persona che la ami, ti prego di inviarmi una foto e un messaggio su come stai celebrando e io condividerò i tuoi messaggi nelle mie Stories di Instagram nei prossimi giorni.

Una tenera iniziativa che è già un successo e che prende vita proprio mentre Eugenia sta affrontando un momento non proprio semplice. Il suocero, George Brooskbank, è attualmente ricoverato in ospedale. Nonostante l’isolamento e le preoccupazioni, però, la nipote della Regina Elisabetta, seguendo le orme di Kate Middleton, ha voluto trovare un modo per attivarsi concretamente e sollevare il morale del popolo.

L’attenzione per il Paese, la voglia di contribuire attivamente, la volontà di lavorare per la Famiglia Reale e la vicinanza alla Regina Elisabetta sono tutti elementi che accomunano Kate ed Eugenia di York. Proprio per questo, probabilmente, molti pensano che sarà lei a sostituire Meghan Markle nel cuore del popolo inglese e negli eventi ufficiali. Riuscirà in questa impresa?