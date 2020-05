Eugenia di York si dà al volontariato: perché è diversa da Meghan

editato in: da

Eugenia di York, in queste ultime ore, ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di foto che la ritraggono insieme al marito Jack Brooksbank: il fine però è nobile, perché la Principessa ha deciso di dedicarsi al volontariato.

Gli scatti sono stati accompagnati dalle parole di Eugenia, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’ente con cui hanno collaborato, l’Esercito della Salvezza: “Negli ultimi anni ho visto in prima persona la loro dedizione e il loro impegno, così quando hanno invitato me e Jack al nuovo centro di raccolta per impacchettare i beni di prima necessità, abbiamo accettato di partecipare con grande entusiasmo”.

Come volontari qualsiasi, marito e moglie hanno indossato il gilet dell’associazione benefica, indossando i guanti e aiutando gli altri assistenti: “Abbiamo aiutato a impacchettare il cibo che verrà distribuito alle banche alimentari, che nutriranno migliaia di persone in tutto il Regno Unito”, ha aggiunto.

Durante l’emergenza sanitaria la Principessa Eugenia ha utilizzato spesso i suoi canali social ufficiali per dedicare messaggi di incoraggiamento al servizio sanitario nazionale, con diversi post dedicati a infermieri, medici e operatori.

La nipote della Regina Elisabetta ha confermato ancora una volta di attivarsi concretamente in questo momento così particolare per il suo Paese. Eugenia sembrerebbe proprio seguire le orme di Kate Middleton, che negli ultimi impegni di corte, seppur in via “telematica”, non ha mai fatto mancare empatia e sostegno a medici e infermieri.

Del resto, la Principessa gode della fiducia della nonna Elisabetta, che avrebbe affidato a lei e alla sorella Beatrice alcuni dei ruoli lasciati vacanti dal padre Andrea e da Harry e Meghan, dopo l’abbandono della Corona.

Molti pensano che sarà lei a sostituire Meghan nel cuore del popolo inglese e negli eventi ufficiali: dopo l’allontanamento dei Duchi di Sussex sono sempre più numerose le voci dell’arrivo di un momento di riscatto per la cugina, fino ad ora vissuta nell’ombra rispetto ai parenti più famosi.

Per vedere se la Principessa riuscirà a conquistare uno spazio importante ci vorrà del tempo, anche se ha già dato delle soddisfazioni a nonna Elisabetta, mobilitandosi per far fronte all’emergenza sanitaria, riuscendo a colpire anche il cuore dei sudditi.

In questo caso, però, far dimenticare Meghan risulta un’impresa complicata: in questa gara a guadagnare dei punti sarebbe proprio Lady Markle, che a differenza della Principessa non ha fatto pubblicità per le sue opere di beneficienza.

Non molto tempo fa infatti, i duchi del Sussex sono stati paparazzati per le strade di Los Angeles, all’opera per Project Angel Food, un’organizzazione benefica che consegna cibo ai membri della comunità in condizioni critiche.