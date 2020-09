Eugenia di York incinta: perché potrebbe rompere il protocollo dopo la gravidanza

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

A due anni dalle splendide nozze con Jack Brooksbank, finalmente la Principessa Eugenia di York ha annunciato di essere in dolce attesa. La notizia della gravidanza ha immediatamente dato vita a numerose indiscrezioni, una delle quali riguarda ciò che accadrà dopo la nascita del suo primogenito: Eugenia è pronta ad infrangere il protocollo reale?

Esattamente 30 anni fa, sua madre Sarah Ferguson aveva deciso di ribaltare completamente le tradizioni fino a quel momento seguite scrupolosamente da ogni membro della Royal Family. Pochi mesi dopo la nascita della sua secondogenita, Eugenia, la Duchessa di York aveva infatti optato per un battesimo pubblico, che si è tenuto presso la St. Mary Magdalene di Sandringham durante uno dei consueti servizi domenicali, aperti a chiunque. Addirittura, la cerimonia è stata trasmessa da un altoparlante nella tenuta, così da rendere partecipi anche coloro che non avevano trovato posto all’interno della chiesa.

Fino a questo momento, la Principessa Eugenia è stata l’unica ad essere stata battezzata durante un servizio pubblico, e da allora in avanti i battesimi reali si sono sempre svolti a porte chiuse. E se la secondogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York fosse pronta ad infrangere il protocollo? In molti sostengono che la sua scelta potrebbe ricadere proprio su un battesimo pubblico, sebbene sia ancora presto per poter avere informazioni in merito.

La nascita del suo primo figlio è infatti prevista per gli inizi del 2021 – al momento non è ancora stata svelata una data approssimativa per il parto. Lo scorso 25 settembre, la Duchessa di York e suo marito Jack Brooksbank hanno annunciato la loro dolce attesa mediante un comunicato diffuso da Buckingham Palace sui profili social ufficiali. Una notizia che ha rallegrato tutti coloro che seguono da vicino le vicende della Famiglia Reale: la Regina Elisabetta II si prepara così ad accogliere un altro pronipote, mentre Sarah Ferguson e Andrea di York diventeranno nonni per la prima volta.

La Principessa Eugenia batte in effetti sul tempo sua sorella maggiore, Beatrice, che è convolata a nozze con una cerimonia segreta lo scorso 17 luglio 2020. In realtà, girano diverse voci che rivelano una possibile gravidanza della primogenita dei Duchi di York: sarebbe davvero stupendo se le due sorelle diventassero mamme per la prima volta a così poca distanza l’una dall’altra.