Eugenia di York, il gesto di Meghan e Harry per la sua gravidanza

editato in: da

Eugenia di York ha da poco annunciato ufficialmente di essere incinta del suo primo figlio. La secondogenita del Principe Andrea, che è sposata dal 2018 con Jack Brooksbank, darà alla luce il suo bambino, o bambina, nei primi mesi del 2021. Una bellissima notizia che ha rallegrato il popolo inglese e la Famiglia Reale.

Grande gioia, soprattutto da parte della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, entrambi molto affettuosi nei confronti di Eugenia e della sorella maggiore Beatrice. Hanno, così, sfruttato i profili social ufficiali della Royal Family per fare gli auguri alla nipote in grande stile:

Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, Duchessa di York, i coniugi George Brooksbank, la Regina e il duca di Edimburgo sono felicissimi della notizia.

La notizia è arrivata, ovviamente, anche ad Harry e Meghan, ormai sempre più lontani da Londra e da Buckingham Palace. Ma come hanno reagito i due? Stando a quando riportato dal magazine Hello! i Duchi di Sussex avrebbero accolto la novità con grande gioia. Il Principe, inoltre, si sarebbe affrettato nel contattare privatamente la cugina per porgerle gli auguri suoi e di sua moglie.

D’altronde Harry ed Eugenia sono cresciuti insieme e, per questo motivo, sono estremamente legati. Proprio quest’ultima, poi, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia d’amore tra il Principe e Meghan. Sarebbe, infatti, stata lei il primo membro della Famiglia Reale a sapere dei profondi sentimenti provati dal Principe per la Markle e della sua intenzione di sposarla.

Ed è stata sempre Eugenia di York, infine, a far trapelare, seppur involontariamente, la relazione tra il cugino e la Markle. Stando a quanto riportato dalla biografia non ufficiale di Harry e Meghan, Finding Freedom, infatti, la fuga di notizie sarebbe avvenuta a causa di alcuni dipendenti che all’epoca lavoravano per la Principessa e per suo padre Andrea.

Agli inizi del 2021 Eugenia di York diventerà mamma: Harry, insieme a Meghan e il piccolo Archie, farà ritorno a Londra per conoscere il figlio della sua cugina preferita?