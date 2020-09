Eugenia di York è incinta. Ci sarebbe la conferma

editato in: da

Matrimonio Eugenia di York e Jack Brooksbank

Eugenia di York sarebbe incinta. La secondogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson aspetterebbe il primo figlio dal marito, Jack Brooksbank, sposato nell’ottobre 2018. Pare proprio che sarà lei la prima a dare alla luce un nuovo bebè nella Famiglia Reale inglese.

Dunque, Eugenia avrebbe battuto sul tempo sia Meghan Markle che Kate Middleton, ma anche sua sorella Beatrice che ha pronunciato il fatidico sì con Edoardo Mapelli Mozzi lo scorso luglio con una cerimonia segreta, nell’annuncio della dolce attesa. Gli scommettitori britannici erano infatti certi che entro la fine del 2020 una donna della Corona avrebbe rivelato di essere incinta. E quella donna pare proprio Eugenia di York.

A dir la verità, non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale da Palazzo, ma il magazine New Idea avrebbe avuto la conferma della gravidanza da una fonte vicina alla Principessa, la quale avrebbe rivelato che Eugenia è già al quarto mese. L’esperto di questioni reali Philip Dampier ha commentato il fatto così: “Sarebbe una notizia straordinaria per i Reali se Eugenia fosse davvero incinta”. E ha proseguito: “La Regina e suo marito sarebbero felici di avere un altro pronipote, la cui nascita diventerebbe il più bel regalo per i 100 anni del Principe Filippo“.

La dolce attesa sarebbe una splendida notizia per Eugenia e arriverebbe alla fine di un anno difficile, soprattutto per lo scandalo che ha travolto suo padre Andrea in conseguenza del quale si è dovuto dimettere dai suoi incarichi di Corte. La Famiglia Reale ha cercato di estrometterlo dalla vita di Palazzo, cancellandolo persino dalle foto ufficiali del matrimonio di sua figlia Beatrice.

Sempre Dampier ha sottolineato come la gravidanza della Principessa possa essere una ventata di serenità anche per la famiglia di Brooksbank. Suo padre è stato gravemente malato e l’arrivo di un neonato in casa non può che essere salutato con grande gioia. Ha proseguito l’esperto: “Non mi stupirebbe affatto se la sorella maggiore di Eugenia, Beatrice, restasse anche lei incinta. Così avremmo una duplice gravidanza reale”. “Fergie [Sarah Ferguson ndr] sarà al settimo cielo. La Regina ha sempre detto che qualunque siano i suoi difetti, è stata una brava madre e sarà anche una nonna meravigliosa”.

La gravidanza di Eugenia era attesa da tempo. Ma i rumors erano diventati sempre più insistenti circa un mese fa quando sono spuntate nuove foto della Principessa mentre arrivava alla tenuta di Balmoral, mostrando delle curve più che sospette. Uno scatto in particolare in cui indossa una giacca verde e tiene in mano un pacco arancione ha scatenato il gossip sulla dolce attesa.

D’altro canto, anche alcune foto di Beatrice mentre fa shopping in un negozio per neonati hanno fatto credere che fosse incinta. Ora si può pensare che da brava zia abbia acquistato qualche regalino per il nipote in arrivo.