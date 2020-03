Eugenia di York compie 30 anni: gli auguri speciali della Regina Elisabetta

editato in: da

La Principessa Eugenia di York compie trent’anni: un traguardo importante per la figlia minore del Principe Andrea e Sarah Ferguson, che al momento si trova a Ivy Cottage, la graziosa villetta di Kensington Palace, dalla quale continua a svolgere il suo lavoro di direttrice della galleria d’arte Hauser & Wirth.

Sicuramente un compleanno diverso per Eugenia, lontana dall’amata sorella Beatrice, ma comunque carico d’affetto: la Principessa infatti ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno inviato un messaggio per il suo compleanno con un post su Instagram.

Quattro le foto scelte per l’occasione: tre scatti che la ritraggono da bambina, insieme ai genitori, e l’ultima risalente al giorno del suo matrimonio con Jack Brooksbank nella cappella di Saint-George del castello di Windsor, il 12 ottobre 2018.

Eugenia però ha ricevuto degli auguri speciali: quelli della nonna, la Regina Elisabetta, che sempre tramite Instagram, ha pubblicato una foto che le ritrae insieme:

Auguro alla Principessa Eugenie un felice compleanno! Sua altezza reale è la sesta nipote della Regina. Oggi compie 30 anni. Questa foto è stata scattata nel 2019, quando la Principessa si unì a sua nonna alla cerimonia del giovedì santo alla Cappella di Saint-George a Windsor.

Secondo il Telegraph, la nonna Elisabetta potrebbe anche averle augurato buon compleanno via Skype. Secondo il quotidiano, infatti, la Regina sta utilizzando infatti le giornate di isolamento forzato a causa dell’emergenza sanitaria per imparare a usare i mezzi tecnologici, non solo per lavoro, ma soprattutto per mantenere i contatti con i familiari, in primis nipoti e bisnipoti.

Nonna e nipote hanno un legame speciale: Eugenia parla regolarmente della Regina in pubblico, riferendosi a lei affettuosamente come nonna. La principessa ha anche rivelato in alcune interviste che nonna Elisabetta e il Principe Filippo furono tra i primi a sapere del suo fidanzamento con Jack Brooksbank.

Intanto la Principessa Eugenia, nonostante sia decima in linea di successione al trono e si dedichi al suo lavoro di gallerista, avrebbe acconsentito ad assumere insieme a Beatrice alcuni dei ruoli lasciati vacanti dal padre Andrea – costretto a ritirarsi dalla vita pubblica a causa dello scandalo Epstein – e poi dall’abbandono della Corona da parte di Harry e Meghan. Una bella attestazione di fiducia da parte della Regina.