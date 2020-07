Emilia Jardine-Paterson, la migliore amica di Kate dai tempi del college

editato in: da

Salita agli onori delle cronache internazionali per la sua amicizia con Kate Middleton, che si protrae ormai da molti anni, Emilia Jardine-Paterson è una donna brillante e una mamma premurosa. E a quanto pare ha assistito a tutti i momenti cardine della bellissima relazione della sua amica Kate con il Principe William.

Sono molte le voci che circolano in merito alla persona di Emilia e al suo rapporto con la Duchessa di Cambridge, tanto che pare sia stata addirittura lei a farle conoscere l’erede al trono d’Inghilterra, molto tempo fa. Ma partiamo dal principio: Kate ha stretto amicizia con una giovanissima Emilia ai tempi delle scuole. Entrambe hanno frequentato il prestigioso Marlborough College, dove hanno vissuto la loro adolescenza. E a quanto pare erano diametralmente agli opposti: se la Middleton all’epoca era una ragazzina timida, la sua amica era al contrario estroversa e sempre pronta a tuffarsi in ogni esperienza divertente.

Una ragazza popolare, insomma. La Jardine-Paterson è diventata in quel frangente una delle persone più vicine a Kate, e nel corso degli anni il loro legame si è fatto sempre più solido. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio Emilia a volare a Ibiza dalla sua amica, quando quest’ultima ha vissuto un periodo di crisi con l’allora suo fidanzato William, nel 2007. Anche in quel caso, probabilmente, il suo intervento ha permesso a Kate di fare chiarezza sui suoi sentimenti e di prendere la decisione migliore, tornando a Londra tra le braccia del Principe.

Ovviamente, Emilia Jardine-Paterson era presente al Royal Wedding del 2011, ed ha inoltre preso parte alla vita familiare dei Duchi di Cambridge assumendo il ruolo di madrina per il piccolo George, il loro primogenito. Per un periodo, addirittura, la vita di Emilia è stata legata a doppio filo a quella dei Middleton: nel 2010 si è infatti sposata con David Jardine-Paterson, il cui fratello ha frequentato per ben 4 anni Pippa, la sorella di Kate.

A quanto pare, proprio come la sua amica, anche Emilia ha una splendida famiglia. Con David ha avuto tre figli: due bellissimi maschietti, Leo e Alexander, e una femminuccia di nome Lucia Beatrice India nata all’inizio del 2020. Ma la donna è molto impegnata anche fuori casa. È infatti una interior designer e gestiste il proprio studio londinese, che da anni riscuote un grande successo. Pare che, come arredatrice d’interni, Kate e William si siano avvalsi della sua consulenza per sistemare Kensington Palace e la tenuta di Anmer Hall, dove hanno trascorso con i figli il periodo della quarantena.