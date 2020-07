Eleonora von Habsburg mette in ombra Charlotte Casiraghi: lei è la sposa più chic

editato in: da

Eleonora von Habsburg e Jerome d’Ambrosio sposi: il royal wedding più chic

Eleonora von Habsburg, Arciduchessa d’Austria, ha sposato Jerome d’Ambrosio il 20 luglio a Monaco di Baviera, con un rito civile. La cerimonia religiosa è stata rimandata, ma nonostante le nozze a ranghi ridotti il loro è il royal wedding più chic dell’anno e la sposa mette in ombra Charlotte Casiraghi.

Eleonora von Habsburg, 26 anni, è la nipote dell’ultimo imperatore d’Austria, mentre Jerome d’Ambrosio, 34 anni, è pilota di Formula 3. Anche loro, come Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, si sono dovuti sposare quasi in segreto, con un numero ridotto di invitati, come testimoni le rispettive sorelle e rinunciando al banchetto di nozze da sogno, a causa dell’emergenza sanitaria.

Ma mentre Beatrice ha scelto una location bucolica e un matrimonio vintage indossando l’abito prestatole dalla nonna, la Regina d’Inghilterra, Eleonora von Hadsburg ha preferito uno sposalizio all’insegna dell’eleganza e del glamour che nello stile ricorda quello di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam che sono convolati a nozze con doppio rito, civile e religioso, lo scorso anno.

Eleonora e Charlotte hanno molto in comune. Entrambe hanno scelto ad esempio un abito da sposa corto, ma attenzione l’Arciduchessa rischia addirittura di oscurare la Casiraghi, seppur sempre bellissima. La novella sposa ha infatti scelto un tubino bianco, firmato Carolina Herrera, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna, semplice nelle linee, come un peplo. Le spalle e la schiena scoperte danno un tocco di delicata sensualità. Al posto del velo, inappropriato per un matrimonio in Comune, la von Habsburg sceglie una veletta e ai piedi dei sandali minimal, ultra chic.

L’Arciduchessa d’Austria e la rampolla di Monaco condividono anche la passione per la moda. Entrambe sono state modelle e testimonial di griffe esclusive. Oggi Eleonora è designer di gioielli, mentre Charlotte è diventata autrice di libri di filosofia, oltre che mamma quasi a tempo pieno.

Nonostante abbiano dovuto rinunciare ai fasti di un royal wedding, Eleonora von Habsburg e Jerome d’Ambrosio sono riusciti a diventare marito e moglie. I due si erano conosciuti durante un viaggio in aereo da Londra a Nizza e dopo tre anni hanno deciso di scambiarsi l’anello.