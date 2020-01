Chi è Delphine Boël, la figlia segreta dell’ex re Alberto II del Belgio

editato in: da

Delphine Boël è la figlia di Alberto II, ex re del Belgio. A confermarlo il test del DNA, arrivato dopo anni di battaglie legali e scontri a distanza. La donna, 51 anni, sarebbe nata dalla relazione clandestina fra il reale e la baronessa Sybille de Selys Longchamps, che è stata amante del monarca per moltissimi anni.

Classe 1969, Delphine è un’artista multimediale e sino a quando aveva 18 anni è stata convinta che suo padre fosse Jacques Boël, erede di una dinastia industriale. Poi la scoperta fatta nel 1986, due anni dopo che sua madre decise di interrompere la love story clandestina con re Alberto II. La Boël ha svelato di aver cercato più volte, in privato, di contattare l’ex sovrano, ma di aver sempre ricevuto un “no” come risposta. Da qui la decisione di fare una confessione pubblica, nel 2005, e di ricorrere alle vie legali per ottenere un riconoscimento.

Una storia, quella di Delphine, che inizia alla fine degli anni Novanta quando l’uscita della biografia non autorizzata della regina Paola Ruffo di Calabria, solleva dubbi sull’esistenza di una figlia illegittima di Alberto II. Poco dopo la Boël esce allo scoperto e nel 2013 fa un gesto clamoroso: disconosce Jacques come padre naturale e chiede di essere riconosciuta dal re come figlia.

Il tribunale di Bruxelles rigetta la sua richiesta, giudicandola “non fondata”, ma l’avvocato fa appello e a quel punto, con un vero e proprio colpo di scena, la corte obbliga il re a sottoporsi al test del DNA. Lui si rifiuta, ma il 16 maggio del 2019 viene stabilito che dovrà pagare 5 mila euro per ogni giorno di ritardo negli esami genetici. A quel punto l’ex sovrano cede e il test svela la verità: Delphine è sua figlia.

Un amore, quello fra Alberto II e la moglie Paola del Belgio, coronato dalle nozze il 2 luglio del 1959 e dalla nascita di tre figli: Philippe, Astrid e Laurent. In passato l’ex sovrano aveva ammesso di aver vissuto una lunga crisi coniugale e, secondo alcune indiscrezioni, quando Delphina aveva 8 anni sarebbe stato sul punto di lasciare la moglie, salvo poi cambiare idea per il bene del Belgio.