E se il dating online fosse la soluzione ai nostri problemi di cuore?

Come un circolo vizioso che una volta intrapreso è destinato a non finire mai, così sono i primi appuntamenti. Tutte le donne che hanno avuto la fortuna di incontrare il principe azzurro, l’anima gemella, l’altra metà della mela o un compagno gentile e amorevole possono continuare a dormire sogni tranquilli. Alle altre, invece, non resta che condividere il medesimo e nefasto destino, cercando di riderci anche su, dove possibile, perché è inutile negare che gli appuntamenti disastrosi sono sempre in agguato.

E dire che sia stato uno solo vi rende donne davvero fortunate, perché la serie non finisce più. Le persone single sanno di cosa stiamo parlando: ci si ritrova, inaspettatamente a diventare le protagoniste di quei romanzi che non abbiamo mai voluto leggere, quelli che raccontano le peripezie della sfortunata di turno che incontra solo uomini sbagliati.

E poi è successo anche a noi. C’era quello narcisista, quello egocentrico e poi il tirchio, quello estremamente curato, anche troppo e più di noi, quello polemico, quello bello e perfetto che però aveva moglie e figli a casa. Insomma, con un entourage così chi si stupisce se non abbiamo più voglia di credere nell’amore?

Perché per carità, se è vero che anche noi abbiamo i nostri difetti è altrettanto vero che sembra che abbiamo una sorta di calamita per determinati profili umani. E poi ecco che, quando abbiamo deciso di abbandonare il campo di battaglia, perché in fondo essere single non è poi così male, arrivano i risultati di un sondaggio condotto da un App di incontri che ci fa mettere in discussione tutto.

Come se fosse un segno divino, una manna dal cielo, un invito a non demordere, leggiamo che c’è ancora speranza di incontrare l’amore proprio grazie al web. Noi che eravamo così restie ai social network, ai corteggiamenti online e alle App d’incontri forse dobbiamo ricrederci.

Sembra proprio, infatti, che l’amore a primo click possa esistere davvero e che anzi, gli uomini hanno ripristinato, proprio attraverso questi strumenti del digitale, l’antica arte del corteggiamento. Sogno o son desta?

Secondo la ricerca condotta su oltre 1.300 single italiani iscritti alla App di incontri mondiale Inner Circle risulta che il 39% delle ultime relazioni serie sono nate proprio online. Quasi la metà (42%) dei single ha il desiderio di conoscere un nuovo partner per passare insieme i prossimi mesi più freddi. Tra i 1.300 single che hanno risposto quasi il 40% dichiara che la loro precedente stabile relazione è partita in via digitale.

La modalità questa volta però cambia, vengono messi al bando tutti gli appuntamenti veloci e immediati, che ci avevano fatto scartare le App online, a favore di uno slow dating. Prima ci si conosce, si chiacchiera e si condividono storie e passioni e poi ci si incontra. Che dite, ci proviamo?