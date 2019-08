Costume da bagno: dove costa di più e chi sono le fashioniste in bikini

editato in: da





Fonte: CupoNation

L’estate è per ogni donna sinonimo di bikini. Floreale, dalle linee geometriche color block, due pezzi oppure intero: il costume è il fedele compagno di tutte noi in questi caldi mesi estivi. Ma vi siete mai chieste quali sono i paesi in cui il bikini costa di più e quali sono le donne più trendy in fatto di costumi? La piattaforma CupoNation ha svelato come acquistare questo indumento sia sempre più costoso in Italia. In Italia infatti un bikini costa in media 19,91 euro al pezzo, seguita Slovenia (14,17 euro) e Francia (11,96). Se volete spendere meno di dieci euro invece vi conviene volare in Spagna (9,95 euro), Grecia (9,83 euro) o Portogallo (9,60 euro). Se siete in Croazia infine sappiate che potreste portarvi a casa uno splendido costume spendendo solo 3,71 euro.

Nonostante i prezzi non proprio modici, le donne italiane adorano i costumi e amano sperimentare il look da spiaggia, generando, secondo i dati, un giro d’affari pari a 369,22 milioni euro solo nel 2017. Ma qual è il costume preferito dalle italiane? Per gli esperti il must di quest’estate è quello intero, seguendo una moda lanciata da blogger e it girl (Chiara Ferragni in primis). Lo rivelano le ricerche su Google, dove la parola “costume intero” ha registrato una crescita costante dal 2013 ad oggi, con un +572%. Ma chi sono le più fashioniste? I dati parlano chiaro: a Roma si concentrano le fashion addicted, presenti anche a Palermo e a Milano, che conquista la terza posizione. Quarto posto per Torino, seguita da Napoli. In queste città quasi tutte si sono convertite alla moda del costume intero. Rimangono fedeli al bikini le riminesi, ma anche le toscane (con Lucca) e le vicentine.

Secondo gli storici il costume da bagno è antichissimo e sin dal XIX secolo le donne facevano il bagno al mare utilizzando dei particolari indumenti che le coprivano sino al collo. Oggi i tempi sono cambiati, ma il costume resta uno dei capi più amati dal genere femminile in tutte le versioni, da quello intero al bikini.