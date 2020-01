Come far capire alla tua famiglia che sei single ma non sola e disperata

editato in: da

A Natale, ai pranzi di famiglia, al matrimonio di tua cugina o di tua sorella, se sei single non è mai facile tenere a bada le linguacce dei parenti e queste occasioni possono essere una vera seccatura. Soprattutto se sei l’unica ad essere in questa condizione e tutti gli altri sono accoppiati.

Quante volte ti sarà capitato di sentirti dire “E tu quando lo trovi un fidanzato?” oppure, ancora peggio, “pensi di restare zitella a vita?”, suscitando in te differenti sentimenti e sensazioni. Ma se anche volessi rimanere single e dedicarti a te stessa, non c’è nulla di male. Non è scritto da nessuna parte che una donna deve per forza fidanzarsi e mettere su famiglia.

Purtroppo viviamo in una società in cui i single vengono ancora visti come infelici. Nonostante le persone non accoppiate in Italia siano più di 8,5 milioni, sono molti coloro che continuano a pensare che single significhi solo. Non è affatto vero. Le persone single non sono né sole e nemmeno disperate, la maggior parte di loro conduce una vita piena e appagante. Sono circondate da affetti, si prendono cura degli animali, si divertono con gli amici, giocano con i nipoti. Eppure, molti ritengono che non sia possibile essere single e felici.

Tuttavia, se non sei in coppia, non devi lasciarti ferire dalle domande invadenti e indiscrete che possono farti i tuoi parenti in certe occasioni. Se sei una mamma single o stai affrontando una separazione, preparati a rispondere con ironia e a riderci su. Non devi farti rattristare dai loro commenti.

Impara a lavorare su te stessa, a pensare a ciò che ti fa bene e a fregartene del parere altrui. Certo, sentirsi ripetere ogni volta le stesse frasi può essere fastidioso, ma tu sei felice ed è quello che conta. Quante persone sono in coppia per non essere sole? Quante si sentono insoddisfatte della propria relazione, ma hanno paura di cambiare? Tu hai scelto la libertà, hai scelto di amare te stessa, di goderti la vita, ma soprattutto hai scelto di non sprecare il tuo tempo con chi non ti merita.

Quindi sì, sei single e sei felice così.