Chris Hemsworth, attore: biografia e curiosità

Chris Hemsworth è l’idolo di molte adolescenti italiane, ed è anche uno degli attori maggiormente apprezzati nel mondo. L’attore, nato a Melbourne il 12 agosto del 1983, è noto per essere apparso sul grande schermo nei panni di Thor, il dio del tuono, un personaggio della Marvel Cinematic Universe. Al di fuori dei film prodotti dalla Marvel, ha avuto delle parti importanti in pellicole come “Rush”, “Biancaneve e il cacciatore”, “Heart of the Sea” e “The Avengers”. È considerato uno degli uomini più sexy del mondo. Nato come secondo di 3 fratelli, tutti attori, ha iniziato a lavorare in alcune produzioni televisive durante l’adolescenza.

Nel 2002 recitò nella serie Tv “Ginvera Jones”, dove vestì i panni di Re Artù. Contemporaneamente comparve anche nelle soap opere come “Marshall Law” e “Neighbours”. La prima svolta della carriera arrivò nel 2004, quando Chris Hemsworth entrò a far parte del cast della soap opera “Home and Away”. Quest’esperienza lavorativa si concluse il 3 luglio del 2007, dopo 170 episodi. Tra le riprese di una pellicola e l’altra, partecipò ad alcuni programmi televisivi, come Dancing with the Stars, edizione australiana. Un successo ancora maggiore arrivò quando Chris ebbe modo di recitare in “Star Trek”, diretto dal geniale regista J. J. Abrams. Nella serie televisiva interpretò George Samuel Kirk, padre del popolare negli anni ’90 Capitano Kirk.

Successivamente ha collaborato con Sean Bean nel film “Cash Game”, e ha avuto ruolo di primo rilievo in “A Perfect Getaway“. Il successo su scala mondiale però arrivò soltanto nel 2009, quando ottenne la parte di Thor, nel primo film della saga targata Marvel. Il film lo cambiò radicalmente. Come racconta lo stesso Chris Hemsworth, egli dovette allenarsi duramente per aumentare la massa muscolare, e diventò più simile a Lasse Matberg, il vichingo della marina norvegese .

Successivamente ha ripreso la parte nel film “Thor: The Dark World” e “Avengers: Age of Ultron”. Le due pellicole gli sono servite da trampolino di lancio per aumentare ulteriormente la propria fama. Nel 2013 prese parte alla pellicola “Rush”, diretta da Ron Howard, in cui vestì i panni del pilota James Hunt. Nel 2010 Chris si è sposato in Australia con l’attrice Elsa Pataky, da cui ebbe 3 figli: Tristan, Sasha e India Rose. All’apice della propria carriera, l’attore australiano non sembra essere intento di smettere e nell’ultimo anno ha recitato nel film “Ghostbusters”, celebre riadattamento di un film cult degli anni ’90, diretto da Paul Feig.