Chiara Giordano supera la prova bikini con 10 e lode

editato in: da

Chiara Giordano e Raoul Bova, storia di un amore finito

Supera a pienissimi voti la prova costume Chiara Giordano. L’ex signora Bova posta una foto che la ritrae mentre fa la doccia in bikini, davanti a un romantico cespuglio di peonie dello stesso colore del costume.

E’ autoironica, la Giordano, e al fianco di uno scatto di lei bambina al mare scrive: “Ah beh! …visto che ce l’avevo già a questa età la pancia quest’estate non mi preoccupa!”. E invece a noi sembra che la sua linea sia davvero invidiabile.

La sua estate è all’insegna della spensieratezza e degli amici, come si può vedere dai suoi post. Ma qualche nuvola nera rimane: qualche settimana fa Raoul Bova e Chiara Giordano che si sono rivisti in un’aula di tribunale. Gli ex coniugi insieme alla sorella di lui Daniela Bova, sarebbero stati accusati di non aver pagato le tasse per 680mila euro, caricando costi che non ci sarebbero stati sulla loro società di produzione Sanmarco. Il perioso va dal 2005 e il 2010. Il capo di imputazione è stato alleggerito e, invece di evasione fiscale, è diventato dichiarazione fraudolenta mediante artefici.

“Sono sbalordito dalla decisione di questo giudice”, ha commentato l’avvocato Giuseppe Rossodivita, difensore di Bova. “Sono state disattese le affermazioni del tribunale del riesame e della Cassazione – spiega il penalista -. Il collegio dei giudici della libertà, con il presidente Soana che è un esperto di tributi, ha scritto che manca il “fumus” e non c’e’ alcun reato. Adesso faremo il processo e lo dimostreremo in aula”.

Il processo inizierà il 21 settembre 2016: Chiara può godersi la meritata estate ora che ha ritrovato il sorriso.