Chiara Appendino di nuovo mamma: è nato il piccolo Andrea

Chiara Appendino è diventata mamma per la seconda volta. Una gioia immensa per l’ex sindaca di Torino, che in questi nove mesi ci ha deliziato con tanti scatti “in compagnia” del suo bellissimo pancione. Il piccolo Andrea è nato due giorni fa (venerdì 29 ottobre) ma la Appendino ha deciso di prendersi del tempo prima di condividere il lieto annuncio sui suoi canali social, com’è giusto che sia.

Chiara Appendino, la gioia per il piccolo Andrea

Uno scatto semplice quanto meraviglioso è bastato per farci sciogliere il cuore. Perché non possiamo negare come i ritratti di famiglia siano ciò che di più bello si possa godere. La foto condivisa su Instagram da Chiara Appendino non è da meno: lei è a dir poco radiosa e l’entusiasmo negli occhi del marito Marco Lavatelli trapela anche oltre la mascherina. E poi c’è lui, il piccolo Andrea, che è già circondato da un amore immenso e ha a casa una sorellina che lo attende con trepidazione.

L’ex sindaca di Torino ha voluto dare il benvenuto al dolce Andrea con una breve didascalia, da cui trapela quella “felicità indescrivibile” che solo l’arrivo di un bebè riesce ad alimentare:

💙 Benvenuto piccolo Andrea! Due giorni fa abbiamo potuto finalmente abbracciare Andrea, il nostro secondo figlio. Stiamo tutti benissimo. La felicità è indescrivibile, potente. In un attimo spariscono la fatica, il dolore, le preoccupazioni e tutto ciò che rimane è una gioia immensa. Un ringraziamento ai medici, all’équipe ostetrica e al personale dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, che si stanno prendendo cura di me e del piccolo: sono semplicemente straordinari. Non dimenticherò mai la loro disponibilità, sensibilità e delicatezza in un momento così importante. Fa tutta la differenza del mondo. E grazie, ovviamente, a voi per tutti i bellissimi messaggi, pubblici e privati, che mi avete mandato. Avrò tempo di leggerli con calma. In questi due giorni ci siamo dedicati solo a noi. Con Marco, Sara e Andrea inizia una nuova avventura ☀️

Chiara Appendino ha ringraziato tutti, ma ha voluto dedicare qualche riga in particolare ai medici e al personale sanitario che l’ha seguita. Proprio il Sant’Anna di Torino aveva comunicato due giorni fa la nascita del piccolo Andrea, rivelando qualche dettaglio in merito alle condizioni di salute di mamma e figlio. Andrea pesava 340 grammi alla nascita e il parto è avvenuto mediante cesareo, eseguito in anestesia.

Chiara Appendino felice al fianco di Marco Lavatelli

Conosciamo Chiara Appendino per il servizio svolto come sindaca della città di Torino. Originaria di Moncalieri, proprio come il suo grande amore, il marito Marco Lavatelli, che ha conosciuto su un campo da tennis (passione che condividono) e poi sposato nel 2010. Andrea è il secondo figlio per la coppia che nel 2016 ha dato il benvenuto alla dolce Sara.

Marco Lavatelli non appartiene al mondo della politica ed è nato in una famiglia di imprenditori. Il padre Alessandro ha fondato la sua azienda nel 1958 e oggi è Marco a gestirla, insieme al fratello Luca e alla sorella Rossella.