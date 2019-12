Chi è Sanna Marin, la premier più giovane al mondo

editato in: da

Sanna Marin, che ha compiuto 34 anni lo scorso 16 novembre, è la nuova premier della Finlandia. La giovane politica è stata nominata capo del Governo del Paese scandinavo a seguito delle dimissioni di Antti Rinne. Attualmente è la più giovane premier del mondo.

Nata a Helsinki, si è successivamente trasferita a Espoo, a Prikkala e infine a Tampere. Nel 2012 ha conseguito, presso l’università locale, un Master in Scienze delle Amministrazioni. Lo stesso anno ha dato il via alla sua carriera politica, conquistando un seggio tra i banchi del Consiglio Comunale della suddetta città (tre anni dopo ha ottenuto la carica di Presidente).

Sempre nel 2015 è stata eletta al Parlamento finlandese tra le fila del Partito Socialdemocratico e, nel corso degli anni, ha ricoperto le cariche di Ministra dei Trasporti e di capo del dicastero delle Telecomunicazioni. Cresciuta da due donne (la madre naturale e la sua compagna), la neo premier finlandese è mamma di una bambina di nome Emma Amalia. La piccola, venuta al mondo nel gennaio 2018, è nata dalla relazione con Markus Räikkönen, suo fidanzato storico con il quale è convolata a nozze.

La giovane politica finlandese è attiva su Instagram con un profilo che, per ora, è seguito da poco più di 15mila persone. Su questo social condivide sia scatti legati ai suoi incarichi istituzionali, sia post inerenti la vita privata (basta infatti scorrere per trovare diverse foto della gravidanza, dei momenti di gioco con la piccola Emma Amalia e istantanee di una vacanza di famiglia in Italia).

Terza donna a guidare il Governo della Finlandia, la Marin è stata definita dai giornalisti della testata Daily Mail “A politician for Instagram generation”. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2015 al giornale online Me Naiset, ha confidato che, quando era piccola, si sentiva invisibile per il fatto di non riuscire a parlare apertamente della sua famiglia arcobaleno.

Nonostante questo, ha però affermato di non aver subito atti di bullismo. Sanna Marin, che da giovane ha lavorato in una panetteria, ha dichiarato che la madre l’ha sempre supportata molto, aiutandola a credere di poter fare tutto quello che voleva nella vita.